Nell'intervallo di Atletico Madrid-Milan, in onda su Amazon Prime Video, è andato in onda uno spezzone di, la docuserie sui bianconeri che uscirà domani. L'episodio risale all'intervallo di Juventus-Benevento 0-1: si vede un duro, durissimo sfogo di- "approvato" da Ronaldo - e una chiosa di Pirlo. Ecco la trascrizione integrale:"Siamo dei matti ragazzi, se vogliamo giocarci lo scudetto, non possiamo giocare così! Quando abbiamo palla e quando non ce l'abbiamo, non possiamo giocare così! Se vogliamo vincere lo scudetto, così non vinciamo un c***o! Porca t**a! Siamo tutti delle m***e se giochiamo così, perché non abbiamo capito l'importanza! Non abbiamo capito quanto conta vincere questa partita, è un anno che giochiamo così ed è sempre colpa degli altri, "sempre la partita dopo"! Non è vero un c***o, assumiamoci la responsabilità e le colpe, di una partita di m***a che stiamo facendo!"Questa è la verità, questa è la verità"."Sono uno tipo molto istintivo, uno che va molto a sensazione, non posso darti una carezza se in quel momento serve uno schiaffo che ti svegli, una scossa. Un intervento a livello emozionale serve di più"."Se si gioca così di partite se ne vincono poche, se non abbiamo la voglia di vincere queste partite e si entra in campo con questo atteggiamento di partite non se ne vincono, parliamo parliamo ma bisogna andare sul campo a fare i fatti. Invece non stiamo facendo un c***o! Se abbiamo questo atteggiamento non si vincono le partite, cambiamo mentalità, entriamo in campo e cambiamo atteggiamento!".