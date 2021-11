Giorgioparla a All or Nothing, ora in streaming su Amazon Prime."Non mi aspettavo che Andrea arrivasse così presto, non si parla di un compagno che ha smesso 10 anni fa e ha tanta differenza. Andrea ha iniziato lui questo ciclo vincente della Juventus"."Con l'avanzare dell'età, se uno vuole mantenersi a certi livelli deve lavorare più degli altri. L'unica ricetta che conosco è questa. Se sono arrivato dai 33 ai 35 a fare le migliori stagioni della carriera, a mantenere un livello così alto è perché combatto, cerco di fare tutto quello che posso per stare bene e aiutare la squadra, togliendomi la soddisfazione della carriera"."Quando arriva i primi mesi sei sballottato, non ti rendi conto neanche di ciò che ti viene richiesto. Chi ci mette di più, chi di meno. Ma ci vuole adattamento. La squadra deve trainare nella stessa direzione, con tutte le differenze. La Juve ha sempre basato i successi sull'avere una mentalità di sacrificio diversa dagli altri".