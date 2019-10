Il tecnico del Messico Gerardo Martino commenta la prova di Hirving Lozano con la maglia della nazionale: "Per alcuni come lui ed Hector Herrera non è facile venire qui e disputare queste partite. Lozano ci ha dato dentro e ha fatto bene. Negli ultimi venti giorni ha affrontato Juventus e Liverpool, adesso deve venir qui e giocare queste gare, mi fa sempre una buona impressione".