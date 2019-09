Matthijs De Ligt raccontato da chi l'ha cresciuto e lanciato. E domani se lo troverà contro. Lui è Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, che tre stagioni fa fece esordire il giovane olandese. Bosz in un'intervista di qualche tempo fa, riportata alla luce da Tuttosport, disse: "Il ds Marc Overmars quell’estate mi disse che c’era un ragazzo di 16 anni di nome Matthijs De Ligt, un centrale difensivo, che a suo parere possedeva le qualità per essere già promosso in prima squadra dalla Jong Ajax, la squadra B. Il mio primo pensiero è stato: “Non è possibile”. E dopo una settimana di allenamenti ho capito che Matthijs non sarebbe più tornato nella Jong Ajax, ma sarebbe rimasto con noi tutta la stagione. Il motivo? A livello fisico e mentale era molto più maturo dei suoi coetanei. Il suo modo di allenarsi non era da 16-17enne".



LA PRIMA - Esordio, a 17 anni e 40 giorni: "E già in quell’occasione abbiamo avuto la conferma che fosse un ragazzo speciale. In difesa servono giocatori affidabili e l’esperienza aiuta molto. Matthijs è molto bravo e maturo ed il motivo per cui insistiamo su di lui. Se si guarda il numero delle partite di De Ligt, il primo pensiero è che abbia giocato tanto perché ha 17 anni e parliamo di un centrale e non di un attaccante. Ma è più maturo della sua età e questo ci spinge ad aver coraggio con lui".



AL LEVERKUSEN - "Barcellona, Juventus o Manchester City? Se mi chiede un consiglio, dico Bayer Leverkusen...(risata). Normalmente a un ragazzo della sua età direi di stare altri due anni all’Ajax, ma De Ligt è un’eccezione", così rispose in chiave mercato.