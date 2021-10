'All'Inter non Var'. Così La Gazzetta dello Sport titola la prima pagina di oggi, 25 ottobre 2021. "Pari Juve a San Siro - si legge in alto - Dzeko e rigore di Dybala all'89': 1-1". Dunque, da sottolineare, "l'ira di Inzaghi, sotto accusa il caos nell'uso della tecnologia. Intervento di Dumfries, l'arbitro lascia andare ma è richiamato. Simone: 'Solo così potevano segnare'. Allegri: 'Un punto che pesa molto'".Più netto il Corriere dello Sport: "L'Inter paga al Var". Il commento in alto: "Due pareggi nelle partitissime, quello di San Siro fa discutere. Rimonta Juve, 1-1 su rigore assegnato dalla moviola: rosso a Inzaghi. Dzeko firma il vantaggio poi il muro dei campioni tiene fino all'intervento di Dumfries su Alex Sandro. Dybala segna dal dischetto. Simone amaro: 'Per l'arbitro era regolare'".