Matthijs de Ligt, il profilo numero uno. La Juve ci pensa e ci prova, perché sa che in palio c'è il futuro del miglior giovane difensore al mondo. Un classe '99 destinato a prendersi tutto. E non è solo Ronaldo ad averlo capito, anzi...



Stando a quanto riportato da Sky Sports, la Juventus è pronta a giocarsi il tutto per tutto per portare de Ligt a Torino e dare l'assalto alla Champions League, con lui e Chiellini come muro difensivo. Paratici e Nedved ci lavorano da tempo, anche se l'Ajax continua a valutarlo non meno di 80 milioni di euro.