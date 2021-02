Alle ultime battute del mercato invernale Sami Khedira ha cominciato una nuova avventura all'Hertha Berlino dopo essere finito fuori rosa alla Juventus. Queste le parole pronunciate oggi da Pal Dardai, allenatore della squadra tedesca, in piena lotta per non retrocedere dalla Bundesliga: "L'arrivo di Khedira ci ha fatto bene. È sinonimo di calma, stabilità, impegno. È un giocatore molto esperto e intelligente, ha già capito come aiutarci. Recupera palloni, sa inserirsi in avanti. Ha dato calma e stabilità alla squadra. Ma per giocare titolare dev'essere in grado di correre per 90 minuti. Sta crescendo, abbiamo fatto le cose nel modo giusto finora."