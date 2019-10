Felice Mazzù, allenatore del Genk, a Radio Goal ha svelato: "Sogno di allenare la Juventus, ne sono stato sempre tifoso".



NAPOLI - "Noi volevamo riscattarci dopo la brutta sconfitta contro il Salisburgo. Ci hanno detto che abbiamo fatto schifo, ma in tanti hanno dimenticato di analizzare la forza della squadra austriaca. Il Napoli dovrà stare attento, non sarà semplice. I tifosi del Napoli devono stare tranquilli, sono convinto che i partenopei faranno strada in Champions League.