Serhij Rebrov, allenatore del Ferencvaros ed ex spalla di Sheva nell’Ucraina e nella Dynamo Kiev, ha parlato a Tuttosport alla vigilia della gara contro i bianconeri: "Quale Juve domani? In Champions è impossibile fare questo tipo di previsioni. Anche per questo sono molto più concentrato sulla mia squadra".



5-1 CON IL BARCELLONA - «Sono sicuro che quella partita contro il Barcellona ci sia servita: è stato un insegnamento importante. E fondamentale è stato anche conquistare il nostro primo punto del girone nella gara seguente, contro la Dynamo».



RONALDO - «Più che spaventati da Ronaldo, dovremo essere preparati per affrontarlo. Faremo del nostro meglio per fermarlo. Mi piace tantissimo la sua passione per il calcio ed è incredibile il livello altissimo che continua a mostrare alla sua età. Cambiare Sheva con Ronaldo? Non cambierei Sheva con nessuno. Piuttosto sarebbe stato bello unire a noi anche Cristiano Ronaldo… (risata)».



PIRLO - «È ancora presto per dirlo. Pirlo ha bisogno di tempo per realizzare le proprie idee».



PREFERITO DELLA JUVE - «Hanno tanti big. Senz’altro Dybala è uno che crea sempre grandi problemi agli avversari. I miei giocatori sono entusiasti di affrontare i campioni della Juve. Il sogno di tutti è quello di competere ai massimi livelli».