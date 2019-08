Marco Silva, allenatore dell'Everton, ha commentato l'acquisto di Moise Kean sul sito ufficiale dei Tofees: "Acquistare un attaccante era la nostra priorità in questa stagione. Moise è veloce, forte e con tante caratteristiche che lo rendono un grande attaccante. Ha soli 19 anni ma ha talento ed è pronto per lavorare e migliorare la nostra squadra. Ovviamente era in un grande club e adesso è in un altro grande club, pronto per questa sfida e per dare tutto per l'Everton".