Marco Silva, allenatore dell'Everton, parla dopo la sconfitta dell'Everton sul campo dell'Aston Villa, match in cui Moise Kean non è ancora partito da primo minuto. Il motivo lo spiega lo stesso Silva a fine partita: ​"E' un giocatore di qualità - ha spiegato Silva dopo il ko di ieri - giocherà dal primo minuto quando in allenamento mi dimostrerà di essere pronto e migliore degli altri. Ha bisogno di tempo per farsi vedere come vogliamo noi".



NUMERI - ​Può esserci anche un ritardo di condizione dietro all'esclusione dell'attaccante classe 2000 che è sbarcato in Inghilterra per 27,5 milioni di euro più 3,5 di bonus, firmando un contratto di cinque anni con l'Everton.