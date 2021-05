4







di Guidobaldo Matteucci

Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.



Se lo dicono dall’estero, allora è vero. Ci riferiamo al rigore dato alla Juve per il fallo di Perisic su Cuadrado. A parte che, personalmente, nutro qualche dubbio (è permesso?) perché Cuadrado finta col piede sinistro e Perisic lo tocca, ma comunque mettiamo che sia vero, che il rigore non ci sia. E l’espulsione di Bentancur? In questo caso dall’estero (l’emittente ESPN) non dicono nulla?



NIENTE PASILLO - Abbiamo scelto di parlare di questo, tralasciando anche le invettive domestiche, culminate nell’accusa alla Juve di antisportività per non aver concesso il cosiddetto “Pasillo” ovvero il corridoio d’ onore ai nerazzurri campioni d’Italia, come invece ha fatto la Sampdoria. Grave! Gravissimo! Infame! Antisportivo! Domanda: quante volte è stato concesso alla Juve in 9 anni di vittorie? Risposta: zero. Ma lasciamo perdere, anche se sarebbe stato bello concederglielo, però per la verità, non è un uso così diffuso da noi.



LO STRANO REGOLAMENTO - Comunque il punto principale è un altro. Sabato, nel derby d’Italia, sono stati commessi errori nei confronti di entrambe le squadre, ma si evidenziano solo quelli a favore della Juve. L’uso improprio del VAR andato in scena tra Irrati e Calvarese, quest’anno, è stato contro i bianconeri un’abitudine e le spinte su De Ligt in area avversaria, non sono mai state rigore, secondo uno strano regolamento ampiamente praticato. Già: come mai il telecronista di ESPN ride per il penalty su Cuadrado e tralascia con sportivo aplomb il non fallo che costa l’espulsione a Bentancur (a proposito: esiste un Pecoraro di turno che chieda la registrazione tra VAR e arbitro almeno ogni settimana)? Facile rispondere, infatti lo stesso telecronista ha aggiunto: “La Juventus è un altro dei ‘salvatori del calcio’ nella Superlega Europea”. Quindi, sempre e comunque colpevole.