L'allenatore del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha parlato di Juve-Inter, sfida scudetto giocatasi domenica sera a porte chiuse per via dell'emergenza coronavirus, e ha rivelato: "Ho resistito due minuti...".



Ecco tutte le sue parole: "Ho visto la partita della Juventus contro l'Inter in tv. Sono stato in grado di guardare solo due minuti dell'incontro. Non me la sentivo. Purtroppo senza i tifosi non è piacevole né per chi guarda e né per le due squadre". Un messaggio condivisibile, ma anche il calcio deve fare i conti con la situazione attuale.