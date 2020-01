Dani Olmo via. La conferma arriva direttamente da Nenad Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria, che ai microfoni del sito 24sata.hr ha parlato così del talento spagnolo: "Olmo non giocherà domani. Sappiamo che si sta parlando di un suo trasferimento, ma non sappiamo né dove andrà né quando avverrà. Non vogliamo però prenderci nessun rischio". Su di lui il Milan e l'Atletico Madrid, ma anche Monaco, Tottenham e City, con Barcellona e Juve che in passato si erano mostrate interessate.