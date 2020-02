Fabio Nisticò, allenatore del Chisola, squadra dilettante che ieri ha sfidato la Juve Primavera con in più l'aggregato Chiellini parla a Tuttosport delle sensazioni avute nel vedere in campo il numero tre bianconero: "Sinceramente mi è sembrato prontissimo. L'ho visto molto bene in campo, senza alcuna remora nei contrasti e nei movimenti. E ha dimostrato di essere un grandissimo campione, al termine della gara è venuto a ringraziarci uno per uno per la disponibilità". Come confermato da Sarri ci vorranno almeno 2-3 di questi test prima che Chiello venga considerato pronto per tornare in campo in una partita ufficiale ma ormai manca sempre meno.