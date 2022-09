L'ex portiere della Roma, Alisson Beker, ha rialsciato delle dichiarazioni anche sull'ex bianconero Arthur, trasferitosi al Liverpool in questa sessione di mercato.'Ho parlato con lui al suo arrivo, è un ottimo ragazzo, poi lo vedrete in campo, è un ottimo giocatore e presto sarà al 100% della condizione. Sappiamo che non è facile cambiare paese, io lo so per esperienza, ci sono differenze Italia Inghilterra ma il gioco è quello, ma sarà in grado di superare le difficoltà'.