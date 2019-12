Alisson, portiere del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa del Pallone d'Oro vinto da Lionel Messi: "Ci sono molti calciatori di qualità che stanno giocando bene. Nella mia squadra ce ne sono almeno cinque che fanno la differenza. Potete dirmi che meritavo il Pallone d’Oro, ma io posso rispondere che anche Mané, Van Dijk e Salah meritavano di vincerlo. La differenza è minima, ma Messi è di un altro pianeta ed ha meritato di vincere per le sue qualità e per quello che ha fatto negli ultimi anni per il calcio. Sono un grande fan di Messi. Io, Mané e Van Dijk abbiamo ancora tanto tempo per riuscirci, lui invece è vicino alla fine della sua carriera".