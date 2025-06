2024 Chris Ricco



La gioia di Alisha Lehmann

L'attaccante dellaWomen Alishaè tra le convocate della sua nazionale, la Svizzera, per il campionato europeo alle porte. che si giocherà proprio in Svizzera. La giocatrice ha poi concesso i suoi pensieri e la sua gioia del momento al suo profilo Instagram. Queste le sue parole:"Non potrei essere più felice di rappresentare il mio paese per gli Europei, sono così grata per l'opportunità. Rendiamo orgogliosa la Svizzera e facciamo vedere come sta crescendo il calcio femminile. Noi siamo la Svizzera".