Juventus Women, parla Alisha Lehmann

Alishaieri ha messo a segno contro il Servette il suo primo goal con la maglia della Juventus Women. In seguito alla gara ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole:"Sono davvero felice e contenta di aver disputato la mia prima partita ufficiale. Sono felice di essere qui. Abbiamo ottenuto una bella vittoria, dobbiamo continuare così"."Quando indossi la maglia della Juventus provi qualcosa di diverso, ti senti molto orgogliosa. Mi sento bene. Ora dobbiamo lavorare duro e prepararci per questa stagione"."Penso, come prima cosa in questo momento, a vincere più partite possibili. Posso lavorare per essere forte e mettermi in forma per iniziare questa stagione nella mia miglior versione":





