Alisha Lehmann fuori dall'Europeo, oggi in campo Peyraud-Magnin

un' ora fa



Dal sito ufficiale Juventus:



Si chiude ai quarti di finale l'avventura delle padrone di casa della Svizzera a UEFA Women's EURO 2025. Nel match andato in scena nella serata di ieri a Berna è stata la Spagna ad avere la meglio con il risultato di 2-0 maturato con due reti siglate entrambe nella ripresa dopo l'equilibrio con il quale si era chiusa la prima frazione. In campo dal primo minuto - e per tutta la sfida - al centro della difesa la bianconera Viola Calligaris, ingresso negli istanti finali invece per Alisha Lehmann.



LE BIANCONERE IN CAMPO OGGI



Il quadro dei quarti di finale si chiuderà nella serata odierna con la sfida fra la Francia di Peyraud-Magnin e la Germania: la vincente sfiderà la Spagna in semifinale completando così il tabellone che vede, dal lato opposto, protagoniste Italia e Inghilterra.