Alisha Lehmann all'evento 'Dream like Juventus Women': "Anno fantastico, ogni giorno mi sveglio e sorrido"

Juventus Women, le parole di Alisha Lehmann

È stato presentato in anteprima questa sera all’Allianz Stadium "Dream like Juventus Women", il nuovo Juventus Creator Lab Original. All'evento ovviamente le giocatrici della. La svizzera ha rilasciato alcune dichiarazioni su come è nata la sua popolarità sui social e di come ha vissuto il primo anno a Torino.LA POPOLARITA' SOCIAL - "Non ho mai iniziato davvero, ho solo postato come tutti gli altri giocatori e giocatrici, non ho fatto niente di speciale ad essere onesti".

IL PRIMO ANNO A TORINO - "No è stato fantastico, mi è piaciuta molto la stagione, adoro giocare per questo club, anche Torino è una città davvero bella quindi mi piace molto essere qui."Direi di credere sempre in sé stessi, lavorare molto duramente e non essere distratti da cose non importanti""I social media fanno parte del calcio in questo momento, nella vita, penso che in questo mondo nel 2025 abbiamo bisogno dei social media per andare avanti, fa parte del gioco, non direi che è qualcosa di speciale per me, è qualcosa con cui possiamo promuovere il calcio femminile"."Ogni giorno mi sveglio, sorrido e vado ad allenarmi, vedo le ragazze, è fantastico, ogni giorno sorridiamo insieme, siamo davvero vicine l'una all'altra dentro e fuori dal campo".