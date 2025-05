Alisha Lehmann: 'Abbiamo bisogno dei social. Alla Juventus siamo tutte una cosa sola'

2024 Chris Ricco

L'intervista di Alisha Lehmann

, attaccante della, ha rilasciato un'intervista anche al sito di Gianluca Di Marzio, affrontando diversi temi tra passato e presente.- "Ho iniziato a giocare in Svizzera con i miei cugini. Poi ho dovuto lasciare il mio Paese perché non c’erano le opportunità che volevo. E ricordo che la gente mi diceva: ‘Sei troppo giovane. È troppo presto’. E io rispondevo: ‘Non mi interessa’. Voglio il meglio per me stessa. Sono sempre stata così, libera di volare come una farfalla. Per me, ogni posto in cui vai è diverso. In Svizzera sono molto severi. Bisogna essere sempre perfetti e fare tutto alla grande per essere i migliori. In Inghilterra, per esempio, le persone sono molto aperte. E poi sono venuta in Italia e ho incontrato le mie ragazze. Sono tutte fantastiche. Ci vogliamo tanto bene. Abbiamo personalità diverse ma siamo una cosa sola: questa è stata la nostra vera forza".

- "Quando cresci, il sogno è giocare per il tuo Paese, per la Nazionale. Dimostri a tutti che ti sei allenata duramente per giocare lì e che hai fatto tutto il possibile per rendere orgoglioso il tuo Paese".- "Penso che sia la cosa migliore che possiamo utilizzare. È assurdo pensare male dei social nel 2025 perché ne abbiamo bisogno. Fanno parte del calcio. Molti pensano che siano una cosa negativa, ma per me sono una realtà fantastica. Non mi concentro mai sui commenti negativi perché amo la mia vita, le persone che mi circondano e non ho bisogno di soffermarmi su queste cose brutte. Quindi quando leggo tutto ciò penso semplicemente che ognuno ha la sua opinione e va bene così".