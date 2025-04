2024 Chris Ricco

Alisha Lehmann a Small Talk: 'Che orgoglio giocare nella Juve, Girelli l'attaccante più forte di tutte'

un' ora fa



Alisha Lehmann è stata la seconda ospite di 'Small Talk', il nuovo podcast ideato e lanciato da Juventus Creator Lab. L'attaccante della Juventus Women ha parlato a 360 gradi, di Juventus ma non solo.



JUVE - "La prima volta che ho indossato la maglia della Juve ho pensato: 'Oh dio, è tutto vero'. La Juventus è un grande club ed è un privilegio poter giocare per un club di questo calibro"



GIRELLI "Girelli è l'attaccante più forte che io abbia mai visto. La vedo in campo, negli allenamenti, posso imparare tantissimo da lei".