"Max Allegri ha denunciato la ex compagna, Claudia Ughi, accusandola di aver destinato parte della somma mensile (10 mila euro) destinata al mantenimento del figlio ad altro scopo: l’accusa è di appropriazione indebita e violazione degli obblighi di assistenza familiare". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che racconta come già nel gennaio del 2021 l’allenatore della Juventus aveva chiesto al Tribunale di Torino la riduzione della somma da versare alla ex compagna per il figlio (da 10 e 5 mila euro mensili). Allegri - si legge - sostiene di aver scoperto che la ex avrebbe speso parte delle somme per finalità diverse dalle necessità strettamente legate al figlio: ciò sarebbe desumibile dall’estratto conto, che metterebbe in luce pagamenti extra come la retta universitaria dell’altra figlia della donna, nata da una relazione precedente. Sarebbero circa 200 mila euro su un totale di 600 mila del triennio 2019-2021 le spese indebite dell'ex compagna. L’inchiesta è stata affidata alla Guardia di Finanza e viene coordinata dal sostituto procuratore Davide Pretti.