"Quando, un anno fa, Maurizio Sarri sbarcò sul pianeta Juve, tornarono in mente le parole di Ennio Flaiano che descriveva l’arrivo di un marziano a Roma. «La gioia, la curiosità è mista in tutti ad una speranza che poteva sembrare assurda ieri e che di ora in ora si va facendo più viva. La speranza “che tutto cambierà”». Anche i tifosi della Juve chiedevano un cambiamento, se non addirittura una rivoluzione di stile: volevano continuare la striscia di trionfi, però divertendo, facendo spettacolo. Così la famiglia Agnelli aveva scelto il più rivoluzionario tra tutti gli allenatori in circolazione per andare incontro a un futuro che non fosse soltanto figlio del motto «vincere è l’unica cosa che conta».



Alla luce di ciò che l’esperienza ci ha messo davanti agli occhi si può tranquillamente sostenere che la rivoluzione non c’è stata e che i successi del presente si nutrono ancora del passato e della tradizione. Non c’è nulla di male, sia ben chiaro: ognuno sceglie la via che preferisce per arrivare alla gloria. Il tanto atteso «tutto cambierà», però, non si è verificato e Sarri è rimasto, come il marziano sbarcato a Roma, un alieno catapultato in un pianeta nel quale non si è ancora integrato. Inevitabile che le promesse di spettacolo e di bel gioco adesso vengano rinfacciate all’allenatore".



Scrive così la Gazzetta dello Sport, in uno stralcio dell'editoriale firmato Andrea Schianchi. Sarri, un alieno a Torino. Si ambienterà?