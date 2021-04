Alice Campello, a Verissimo, ha rivelato un periodo molto difficile per suo marito Morata: "Nel 2018 i problemi? L’ho vissuto in prima persona e non è stato facile. Siamo persone uguali alle altre, abbiamo i nostri problemi e soffriamo come tutti. Alvaro stava malissimo fisicamente e psicologicamente, io ero incinta e ho passato un periodo molto complicato, sia durante la gravidanza che dopo il parto. Ma, nonostante questo, mi è sempre stato accanto, era sempre lì con me. Se c’è l’amore si supera tutto. Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà".