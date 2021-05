In una lunga intervista a Grazia, Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha parlato del rapporto con i tifosi della Juve: "Se Alvaro non fa gol, se la prendono persino con me, mi mandano messaggi su Instagram!".



EPISODIO DOLOROSO - Risponde Alvaro: "La forza che mi danno mia moglie e i miei bambini è l'incoraggiamento più grande. In passato è capitato che dopo un infortunio avessi l'umore a terra. Avrei voluto giocare in una squadra meno importante per non sentire la pressione e tornare ad essere felice. Se non l'ho fatto lo devo alla determinazione di mia moglie e alla forza d'animo che mi hanno dato i miei figli". IN INGHILTERRA - Ancora Morata: "Il percorso professionale in Inghilterra è stata la delusione più grande della mia vita. All’inizio ero l’idolo di tutti ed ero all’apice del successo. Poi mi sono infortunato e ho passato un periodo faticoso: tutti mi criticavano, sia dentro sia fuori lo stadio. Non è stato facile superare questa prova e, se ci sono riuscito, è solo grazie alla famiglia". Le parole di Alice: "Io sono una persona forte, che non si butta mai giù. Ma il periodo trascorso a Londra è stato duro anche per me: aspettavo i gemelli, non riuscivo a mangiare per le nausea e sono dovuta andare molte volte all’ospedale. E lui, nonostante le sue grandi difficoltà, mi è sempre stato di sostegno. La nostra forza è che ci sosteniamo a vicenda".



FELICITA' - Alice: "Tutti pensano che siamo felici perché guadagniamo tanti soldi, ma non è così. Sei sempre sotto pressione e non stacchi mai la spina. Se una partita va male, il tuo lavoro non finisce quando esci dal campo: tutte le persone che incontrerai saranno lì a ricordarti che è andata come non doveva. La parte negativa è che quando ci adattavamo a una città, l’anno dopo dovevamo lasciarla e ripartire daccapo. Ma Alvaro ama profondamente questo sport e anch’io oggi mi sento una vera appassionata, questo alla fine ci basta per superare tutto”.