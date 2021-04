Durante la sua intervista a Verissimo, Alice Campello, moglie di Morata, ha raccontato il periodo buio attraversato dall’attaccante della Juventus: “Nel 2018 ho vissuto il momento più complicato di Morata in prima persona, non è facile, però vorrei che la gente capisca che alla fine ci sono tante cose positive, ma anche negative, soffriamo tanto anche noi come tutte le altre persone, abbiamo anche noi dei problemi. Ho visto mio marito stare molto male, oltretutto si è sommato il fatto che ro incinta, stavo male anche io. Ho passato un momento complicato, lui mi accompagnava sempre, non riuscivo a stare in piedi. Lui aveva problemi fisici e mentali, era lì sempre con me. Tante cose la gente non le può sapere, però ci sono momenti che molto complicati. Non è oro tutto quello che luccica”.