Alice Campello al Festival di Sanremo come Georgina Rodriguez l'anno scorso? È la notizia che rimbalza da stamattina, quando su Tv8 il giornalista Santo Pirrotta ha lanciato quella che sembra ben più di un'ipotesi. Resta da vedere se e come il conduttore Amadeus deciderà di farsi affiancare dalla moglie di Alvaro Morata. Peraltro, come fa notare il Corriere della Sera, il 5 marzo Alice compirà 26 anni: quel giorno coincide con la penultima serata del Festival 2021...

Ad ogni modo, si consoliderebbe l'immagine di un Sanremo "calcistico", vista la presenza, quella ormai ufficiale, di Zlatan Ibrahimovic.