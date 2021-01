Calcio e motori sono le due passioni sportive più importanti nella vita della splendida Alice Ghisellini, che ormai si è fatta conoscere tramite il popolare social network Instagram, arrivando a superare quota 150.000 in termini di follower. Anche grazie ai meravigliosi scatti con la maglia bianconera lo scorso inizio maggio. Alice, però, si proclama tifosa del Milan in uno di questi, "tradendo" la fiducia dei supporter della Juventus, che possono soltanto ammirarla in quelle foto, senza condividere con lei il tifo per la squadra del cuore.



Scoprite Alice nella nostra gallery dedicata.