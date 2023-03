Una casa nuova. Nel centro di Torino., moglie di Alvaro Morata, ieri era proprio in città per un check al cantiere, nell'appartamento che i coniugi Morata stanno ultimando.Torino, del resto, è la loro città del cuore: non solo per il trascorso di Alvaro in bianconero, ma anche perché è la città dove i due si sono conosciuti. "Casa nostra", ha scritto Alice nelle proprie stories Instagram. Ovviamente spalancando la fantasia dei tanti tifosi che rivorrebbero il numero nove spagnolo ancora alla Juventus, per quella che sarebbe la terza avventura di Alvaro alla Juve.