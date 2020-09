"Ce ne siamo andati in 2 e siamo tornati in 5". Alice Campello è tra le più felici dell'arrivo di Alvaro Morata a Torino. Del resto, la moglie del nove bianconero ha conosciuto Alvaro proprio nel periodo in cui giocava alla Juventus. Un amore sbocciato e cresciuto nella città sabauda, dalla quale Alice aveva scelto di seguire la sua dolce metà in terra madrilena. Poi il matrimonio, Londra e ancora Madrid, dove i gemelli Leonardo e Alessandro sono cresciuti. Adesso una nuova avventura e soprattutto la città che ha visto protagonista papà Alvaro all'inizio di una grande carriera. In attesa del nuovo fratellino, che nascerà presto...