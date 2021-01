Chi ci sarà a Sanremo? Chi saranno le co-conduttrici dell'edizione 2021? Sono le domande che tornano e si leggono spesso in questi giorni tra giornali e social, tra voci di corridoio e conferme. Nelle ultime ore, è tanta l'attesa, che riguarda anche qualche juventina. Il Festival della musica italiana ha annunciato tempo fa la presenza di Zlatan Ibrahimovic per tutte e cinque le serate, ma tiene grande riserbo sulle protagoniste al femminile. Il Corriere della Sera, però, ha svelato in anteprima i 10 volti: Miriam Leone, Matilda De Angelis, Vanessa Incontrada, Georgina Rodriguez, Diletta Leotta, Mariacarla Boscono, Matilde Gioli, Elodie, Giovanna Civitillo e Alice Campello.



Due le "juventine" (Alice-Georgina), che riformano la coppia da sogno vista in campo con i colori bianconeri: Morata-Ronaldo. Tre, se si considera anche la fede calcistica di Miriam Leone. C'è un giallo però intorno ai loro nomi: il Corriere, infatti, ha prontamente cancellato il video e il fatto sta facendo discutere sui social. Ci saranno o no?



Intanto, eccole nella nostra gallery.