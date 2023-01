Intervenuta negli studi di Verissimo, la compagna dell'ex attaccante della Juve Alvaro Morata, Alice Campello, ha raccontato la bruttissima esperienza che le è capitata durante il parto.SUL PARTO – 'Il parto è stato con taglio cesareo ed è andato bene, è stato il piu bello. Il problema è avvenuto dopo, a un certo punto ho iniziato a sentirmi male. Ho tolto la coperta e ho visto un’emorragia enorme. Il primo pensiero è stato Alvaro, perché lui si preoccupa sempre molto quando io sto male e ho visto la sua faccia sbiancare. Da lì non mi ricordo piu nulla. Erano le nove e mezza di mattina e mi sono svegliata alle dieci di sera».SU MORATA – 'Perché è successo? L’utero non si è contratto e questo ha provocato un’emorragia gigante, i miei genitori mi hanno detto che i medici erano preoccupati. Mio padre è un tipo molto freddo e per la prima volta l’ho visto molto provato. Era distrutto, così come Alvaro e tutta la mia famiglia. Mia madre mi ha aiutata molto a livello pscologico, è stata quindici giorni a Madrid con noi. Qui mi trovo molto bene ma mi manca l’Italia'.SUL LAVORO – 'Lui mi dedica tanto tempo e mi fa sentire importante, non dà nulla per scontato. Non tutti gli uomini sono così. È orgoglioso di me, più del mio lavoro che del suo. Va nello spogliatoio e parla del mio brand. Quando vengono i suoi compagni di squadra a casa mi dicono che non ce la fanno più a sentir parlare del mio brand'.