Cristiano Ronaldo, il più grande di sempre. Lo è e vuole esserlo, ma per farlo ha intenzione di battere altri record. Il prossimo? Quello di Ali Daei, che con la Nazionale è arrivato a quota 109 gol. CR7 è fermo a 102, ma spinge per batterlo. Lo stesso miglior marcatore di sempre con la maglia della Nazionale (iraniana) ha dichiarato a Record: “Spero sinceramente che Cristiano Ronaldo raggiunga il mio record di gol per la nazionale. Sarebbe un vero onore per me se un giocatore della sua classe potesse farlo. Cristiano Ronaldo è uno dei migliori giocatori non solo del suo tempo, ma di tutti i tempi".