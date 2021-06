Ali Daei, recordman con Ronaldo di gol in nazionale, ha parlato in un'intervista ad AS: "Alla fine? I miei gol sono 11. E tutti mi lasciano bellissimi ricordi, però ovviamente alcune reti sono state speciali, come quelle al Chelsea o al Milan e più o meno tutte quelle segnate con la nazionale. Ho sempre sperato che a battere il mio record sarebbe stato Cristiano. Io in realtà di gol in nazionale nel ho fatti 111, ma non fa nulla. Per il modo in cui Cristiano gioca e lo stato di forma in cui è, sono certo che ne farà molti di più. Credo fermamente che si meriti questo primato e il fatto che me lo abbia tolto uno come lui per me è un altro record, è un orgoglio".