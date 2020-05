L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, spiega come funzionerà il piano C che ha in mente in presidente Gravina nel caso in cui non si riesca a giocare regolarmente il campionato né i play-off. L'idea, come noto, è quella di far decidere la classifica finale ad un algoritmo. Come funzionerebbe? Così: l'algoritmo terrà conto di una serie di fattori come gare disputate, numero di partite giocate in casa e in trasferta nonché risultati degli scontri diretti. Dovrebbe uscirne un coefficiente che proietti la classifica finale.