E' il piano C ma è comunque un piano che la FIGC sta studiando nel caso in cui la Serie A venisse nuovamente fermata. Parliamo, ovviamente, del famoso algoritmo proposto da Gravina. Come sottolinea Repubblica ci sono alcune falle che al momento lo rendono di difficile attuazione. Una di queste riguarda la Juve: se infatti i bianconeri perdessero a Bologna e subito dopo il campionato fosse fermato per un caso di Coronavirus, la Lazio potrebbe superare la squadra di Sarri senza giocare.