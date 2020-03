La presenza dell'Italia all'Algarve Cup mancava da dodici anni e ora, raggiunto l'atto finale della competizione, le ragazze di Milena Bertolini sono costrette a tornare a casa. L'emergenza coronavirus ha quindi bloccato anche una della manifestazioni più prestigiose del calcio femminile, con le azzurre che, oggi, avrebbero dovuto giocare in Portogallo la finale contro la Germania, alle 19.45. Nulla di fatto però, con le ragazze che sono in attesa di rientrare, dopo che la Figc ha bloccato il naturale svolgimento del torneo per la sicurezza delle proprie giocatrici. Così, anche il campionato nazionale, la Serie A che ha in testa la Juventus, si è fermato al pari del maschile, nel blocco imposto dall'ultimo decreto del governo.