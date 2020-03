C’era tanta Juventus nella vittoria dell’Italia femminile sul Portogallo per 2-1 nella sfida di Algarve Cup di ieri sera. Anzi, il timbro. A decidere il match è stato un rigore in pieno recupero del numero 10 della Juventus Girelli, che ha regalato alle ragazze di Milena Bertolini la qualificazione alla semifinale contro la Nuova Zelanda, in programma il 7 marzo. L’undici iniziale azzurro ha presentato una novità positiva per la Nazionale e anche per la Juventus: Cecilia Salvai è tornata al centro della difesa dal primo minuto, dopo quasi un anno dal brutto infortunio in bianconero che non le ha permesso di volare ai Mondiali.