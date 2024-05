NON SI MUORE MAI — Alfonso Montero (@AlfonsoMontero_) May 20, 2024

"Non si muore mai". Anche, figlio di Paolo che milita nella Juventus Under 17, ha esultato sui social al fischio finale del match contro il Bologna, finito 3-3 grazie a una rimonta bianconera quasi inaspettata con i gol di Federico Chiesa, Arek Milik e Kenan Yildiz. Il giovane uruguaiano si è così unito alla festa del papà, che alla sua prima presenza sulla panchina della Vecchia Signora - seppur solo come allenatore ad interim - ha potuto esultare per un pareggio importante, che a una giornata dalla fine del campionato rende ancora possibile per lail terzo posto in classifica.