Uno degli obiettivi della Juventus, per quanto riguarda il reparto dei terzini, potrebbe presto dirsi sfumato. Infatti, secondo quanto riporta todofichajes.com, Alex Telles - brasiliano in forza al Porto ed ex Inter - è vicinissimo al trasferimento al Paris Saint-Germain, per una cifra di circa 25 milioni di euro. La Juventus, quindi, dovrà cambiare rotta, anche se sembra che Paratici abbia più che un'alternativa. Il nome di Emerson Palmieri del Chelsea, infatti, resta forte in casa bianconera.