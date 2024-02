Serata da dimenticare per Alex Sandro, che sostituiva Danilo squalificato e lo ha fatto nel peggiore dei modi. Questo il commento di Tuttosport che dà 4 in pagella al difensore brasiliano: "Il pasticcio da cui germoglia il gol dell’Udinese è (ancora una volta…) farina del suo sacco: avrebbe potuto celebrare la presenza numero 420, che lo issa come secondo straniero più presente di sempre nel club al pari di Trezeguet, con una rete per rinverdire i fasti del bomber francese. Sceglie invece la via dell’assist: sì, ma per Giannetti. "