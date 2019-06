di Alessio Salerio

Il Brasile ha sfatato la "maledizione" chiamata Paraguay. Dopo le eliminazioni dalla Copa America subite nel 2011 e nel 2015 dall'Albirroja, i verdeoro hanno superato l'ostacolo nei quarti di finale dell'edizione casalinga in corso di svolgimento. Non senza soffrire: dopo lo 0-0 raccolto tra temi regolamentari e supplementari, con il Paraguay in dieci uomini fin dall'ora di gioco per l'espulsione di Balbuena, il Brasile ha conquistato il successo ai calci di rigore, grazie al penalty decisivo di Gabriel Jesus, dopo l'errore di Derlis Gonzalez. Ora per i verdeoro può arrivare la sfida più attesa: in semifinale, infatti, troveranno la vincente tra Argentina e Venezuela.



ALEX SANDRO C'E' - Tra le fila del Brasile c'è anche Alex Sandro, che parte dalla panchina, ma entra al termine del primo tempo per sostituire Filipe Luis. Sostituzione per scelta tecnica da parte del commissario tecnico Tite, che potrebbe quindi scegliere il terzino sinistro della Juventus da titolare per la prossima sfida di semifinale. Un'occasione importante per il talento classe '91, il cui futuro in bianconero potrebbe cambiare con l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina.



IL FUTURO - Alex Sandro, dopo essere stato a un passo dall'addio nelle scorse due estati di mercato e aver pensato con forza a una separazione anche nelle scorse settimane, potrebbe giovare dell'arrivo di Sarri a Torino al posto di Massimiliano Allegri. Il tecnico, infatti, lo avrebbe voluto a tutti i costi già al Chelsea nella scorsa stagione, tanto da mettere sul piatto una cifra intorno ai 50 milioni di euro per il suo cartellino. Il brasiliano è poi rimasto alla Juventus e oggi, nonostante Manchester United e Paris Saint-Germain restino con forza alla finestra per provare a strapparlo ai bianconeri, Sarri può imporsi per trattenerlo in rosa in vista del prossimo anno.