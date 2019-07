Si allontana l'ipotesi di una cessione per Alex Sandro. Il terzino brasiliano ha ben figurato con la maglia del Brasile in Copa America. Un motivo in più per la Juventus per non lasciar partire il giocatore, se non di fronte ad un'offerta clamorosamente vantaggiosa. E poi a spingere Alex Sandro verso la permanenza in bianconero ci pensa anche la probabile cessione di Joao Cancelo: difficilmente la Vecchia Signora si priverà di entrambi i suoi esterni titolari.