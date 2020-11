Alex Sandro è ancora in attesa del debutto nella nuova stagione. Fermato da una lesione alla coscia destra, il terzino brasiliano non ha ancora mai giocato nella nuova Juve di Pirlo. Ma sta tornando, perché l'ex Porto sfrutterà la prossima sosta delle nazionali per recuperare dall'infortunio. Nel mirino c'è la gara del 21 novembre contro il Cagliari, nella quale Alex Sandro potrebbe tornare a disposizione dell'allenatore e scendere in campo per iniziare anche lui la nuova stagione.