La Juventus si prepara a dire addio a uno dei suoi giocatori più longevi e fedeli,. Dopo nove stagioni trascorse a Torino, il brasiliano ha ricevuto la notizia che la sua avventura con la Vecchia Signora giungerà a termine al termine della stagione in corso.Nonostante il passare degli anni, Alex Sandro ha mantenuto un ruolo di rilievo all'interno della squadra, anche se ha progressivamente abbandonato il ruolo di esterno per adattarsi alla difesa a tre, fungendo principalmente da marcatore sulla fascia sinistra. La Juventus ha fatto sapere che il brasiliano avrà la possibilità di entrare nella storia del club come lo straniero con il maggior numero di presenze, attualmente secondo solo a Pavel Nedvěd con 322 partite disputate, a soli cinque incontri di distanza dal record assoluto.