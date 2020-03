La quarantena dovuta all’emergenza coronavirus ha fatto rispolverare a molti la passione per i videogame. Non solo allenamenti, ma i giocatori passano il loro tempo anche giocando alla Playstation. In casa Juventus è emerso un Douglas Costa molto attivo su Fortinite, lanciando addirittura un contest per coinvolgere i fan. I videogiochi devono essere un intrattenimento che accomuna i brasiliani, infatti, questa volta, è Alex Sandro a darcene una prova. Il terzino bianconero ha postato una storia su Instagram in cui è stato taggato dai suoi amici, intenti a giocare a Call of Duty, uno giochi sparatutto in prima persona più famosi al mondo.

Quarantena a casa Alex Sandro: solo COD!

E voi? Cosa state facendo? pic.twitter.com/T3Wjdno1SE — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 22, 2020