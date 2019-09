La Juventus ritrova Alex Sandro. Maurizio Sarri avrà di nuovo a disposizione il laterale brasiliano e lo schiererà subito titolare contro il Bayer Leverkusen. Dopo il viaggio in Brasile, a causa del lutto familiare, Alex Sandro è tornato ieri ad allenarsi alla Continassa e domani sera sarà regolarmente in campo da titolare. Non aveva mai saltato un minuto in stagione e dopo la Spal è pronto a riprendersi il suo posto, in Champions League e contro l'Inter.