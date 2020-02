“Fino alla fine!!!”. Un motto che accompagna il mondo juventino che Alex Sandro ha voluto rilanciare su Instagram. Il terzino bianconero è uscito sconfitto con il resto dei compagni dal Parc Olympique Lyonnais, teatro della vittoria del Lione sui bianconeri per 1-0 nell’andata degli ottavi di Champions League. Nel post social, una sua foto in tackle con un avversario e la foto di squadra, quella scattata appena prima del fischio d’inizio di una partita. È così che il brasiliano suona la carica in vista del ritorno, suggerendo di ripartire dalla seconda foto, ovvero dalla squadra, che ha bisogno di ritrovare compattezza e fiducia, a partire dalla sfida di domenica sera contro l’Inter.